Долар на міжбанку зупинився на рівні 7,97/8,01 грн

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/8,0450 грн., на 12.00 звузився спред 7,9700/7,9950 грн. На момент закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,97/8,01 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 16.15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2180/0,2230 грн., на 12.00 ціни знизилися до 0,2170/0,2205 грн. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,22/0,23 грн. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 36,2500 (+0,0126) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2977/1,2976 дол. США, на 16.15 впали до 1,2877/1,2878 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3080/10,4550 грн., на 12.00 ціни склали 10,3155/10,3780 грн. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 10,2490/10,3305 грн.