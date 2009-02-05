Перша група піратів залишила борт «Фаїни»

Перша група піратів з 8 чоловік сьогодні вранці залишила борт українського судна "Фаїна", на борту продовжують ділити найбільший в історії сучасного сомалійського піратства викуп у 3,2 млн. доларів.

Моряки готують судно до відходу. Про це повідомив по телефону головний редактор "Морського бюлетеня - Совфрахт" Михайло Войтенко, який постійно підтримує зв`язок з судновласником.

Эхо Москвы