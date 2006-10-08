ЄС виніс попередження Росії і Україні

Прес-секретар Європейської комісії із питань торгівлі Пітер ПАУЕР заявив, що Євросоюз може вдатися до легальних заходів і за допомогою Світової організації торгівлі примусити своїх торгових партнерів почати наступ на піратську індустрію.

Про це сьогодні пише американська ділова газета The Wall Street Journal; переклад статті надано інтернет-виданням «Инопресса».

Газета зазначає, що це попередження прозвучало одночасно з публікацією списку країн із найактивнішим оборотом контрафактної продукції, куди ввійшли Китай, Росія, Україна, Туреччина та Чилі.

До викорінення торгівлі підробленими товарами, що використовують європейські бренди, а це загрожує прибутку найбільших європейських компаній, може "в певний момент підключитися СОТ ", повідомив П.ПАУЕР.

Він також додав, що окремі європейські країни також вимагають дій із боку СОТ .

Голова Європейської комісії із питань торгівлі Пітер МАНДЕЛЬСОН виніс попередження Росії, Україні, Чилі й Туреччині. "Дані країни... повинні серйозно збільшити зусилля й визнати значні упущення в цій галузі", – йдеться в його заяві.

Крім того, Європа звернула увагу через виробництво контрафактної продукції на Таїланд, Малайзію, Індонезію, Філіппіни, В`єтнам і Південну Корею. Європа також посилить заходи щодо Бразилії, Аргентини й Парагваю в ході наступу на піратство.

Європа має намір використовувати торгові переговори для забезпечення виконання даними країнами своїх зобов`язань. Китай несе відповідальність за дві третини підроблених товарів, що потрапляють на територію ЄС – від дамських сумочок і ліків із назвами відомих брендів, до електроприладів і мотоциклів. Як повідомляється в заяві, саме Китай є "основною ціллю" європейської кампанії по боротьбі з підробками, й керівництво країни закликають вжити заходів для боротьби з вказаною проблемою.

Європейські компанії провели спеціальне дослідження з метою з`ясувати, яка стратегія допоможе їм досягти успіху в боротьбі з піратами, що заробляють за їхній рахунок.