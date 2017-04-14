Порошенко посилив відповідальність військових за невиконання наказів та пияцтво

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Метою закону є підвищення рівня військової дисципліни військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення зазначених осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

Читайте також"Застій, алкоголь, наркотики": Матіос назвав причини небойових втрат серед військових у зоні АТО

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 березня ухвалила закон (№5112), яким посилила відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів, вживання алкоголю і наркотиків.

Зокрема, законом передбачено, що розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тягнуть за собою накладення штрафу від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 5 діб.