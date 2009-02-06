Консул: дуже складно перебувати у США нелегально

Із числа українців, які виїхали до США за неімміграційною візою, за рік від 3% до 10% не повертаються на батьківщину.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник генерального консула посольства США в Україні Джон АРМСТРОНГ.

Він зазначив, що в американському посольстві вивчають це питання. «Залежно від початкової мети візиту до США, відсоток неповернення людей становить від 3 до 10% у різний час», - пояснив Д.АРМСТРОНГ, зазначивши, що «це відсоток від всіх тих, хто одержав візи і виїхав до США впродовж року». Але, він зазначив, що «більшість українців повертаються», а щорічно в генконсульство США за неімміграційними візами (туристичними, студентськими, робочими тощо) звертається близько 70 тис. українців, з числа яких до 75% ці візи одержують. Таким чином, українців, які не повертаються додому, налічується іноді до 5 тис. чоловік і більше на рік.

Д.АРМСТРОНГ застеріг, що «сьогодні дуже складно перебувати у США нелегально, тому що всередині Сполучених Штатів поліція «серйозно займається цим».