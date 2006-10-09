Екс-губернатора Засуху викликають в МВС

Головне слідче управління УМВС України в Київській області 10 жовтня о 10.00 очікують у себе колишнього голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія ЗАСУХУ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків МВС України в Київській області.

А.ЗАСУХА має надати свідчення у кримінальній справі щодо нецільового використання бюджетних коштів в сумі 2 млн. грн. у 2003-2004 роках.

За інформацією ЦГЗ, А.ЗАСУСІ відправлено відповідну повістку телеграмою з повідомленням про вручення.

Крім того, «про всяк випадок», сьогодні вранці слідчі поїхали додому до А.ЗАСУХИ у село Ковалівка Васильківського району Київської області, де він, за наявною інформацією, може перебувати.

В ЦГЗ також нагадали, що слідче управління УМВС України в Київській області знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15-а.

Як повідомляв УНІАН, А.ЗАСУСІ інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків") і ч.2 ст.366 ("службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків").

12 липня 2005 року А.ЗАСУХА був оголошений у міжнародний розшук.