“Фаїна” почала рух своїм ходом на Кенію

Судно “Фаїна” почало рух своїм ходом до порту Мумбаса (Кенія).

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА, 10 хвилин тому після заправки дизельним пальним судно почало самостійний рух, що має суттєво пришвидшити час його прибуття до порту призначення.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту і 5 лютого залишили судно.

Сьогодні по обіді І.ВАННИКОВА повідомила, зранку представники Військово-морських сил США та члени екіпажу здійснили обстеження судна та вантажу, і за їхніми висновками вантаж не пошкоджений і відповідає наявній документації. Також було здійснено медичний огляд членів екіпажу. За даними американського лікаря, стан здоров’я моряків задовільний.

Також прес-секретар повідомила, що «Фаїна» була взята на буксир для транспортування до порту призначення.

За її словами, є домовленість про те, що судно супроводжуватимуть кораблі ВМС США до прибуття в порт Мумбаса (Кенія).