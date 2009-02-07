Україна і РФ подбають про захист інформації в космічній сфері

Україна і Росія найближчим часом підпишуть угоду про нерозповсюдження інформації і передачу космічних технологій третій стороні. Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Юрій Алексєєв.

"Сьогодні всі питання узгоджені", - сказав він.

За словами глави НКАУ, від Росії документ доручено підписати Міністерству закордонних справ. Сторона від України ще не визначена. За даними НКАУ, триває узгодження документа сімома міністерствами та відомствами України. Його підписання очікується в березні. На березень також заплановано чергову зустріч в Москві на рівні космічних агентств двох країн.

Угода дасть змогу почати співпрацю підприємств України і Росії в рамках українсько-бразильського проекту з пусків ракет "Циклон-4" з космодрому Алкантара. У зв`язку з цим Ю.Алексєєв повідомив, що 2008 р. в рамках проекту "Циклон-4" вирішені всі питання щодо відведення землі під стартовий майданчик. "Зараз туди заходить будівельна техніка для дослідницьких робіт", - сказав він.

За словами глави НКАУ, українська сторона мала "невизначеність" щодо третього ступеня ракети, але вони вже зняті.

У ракеті застосують нову систему управління на лазерних гіроскопах розробки ЦКБ "Арсенал" (Київ).

Перший старт "Циклону-4" запланований на 2010 р. У створенні ракети "Циклон-4" візьмуть участь російські компанії, які працювали за проектом "Циклон-3". Останній старт цієї ракети відбувся 30 січня 2009 р. з космодрому Плесецьк. За історію її експлуатації це був 122-й пуск.

РосБізнесКонсалтинг