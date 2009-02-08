Прокуратура Криму направила в суд справу дніпропетровських наркоділків

Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу про членів організованої злочинної групи, які створили в Дніпропетровську лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а продавали їх на території Кримської автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства, члени ОЗУ в Дніпропетровську в домашніх умовах виготовляли, зокрема, метамфетамін.

У справі проходять сім обвинувачених, п`ятьох із них раніше вже притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за виготовлення, зберігання і збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.