Газпром знижує прогнози щодо видобутку і експорту газу

Зниження світового попиту на нафту і газ вдарить цього року по кишені «Газпрому» і Росії. На зустрічі з інвесторами монополія розповіла, що в 2009 році її видобуток може впасти на 7%, а об`єм постачань до Євросоюзу — на 5%. Також холдинг понизив свої прогнози щодо видобутку і експорту блакитного палива до 2020 року. Через падіння видобутку в 2009 році бюджет недоотримає від «Газпрому» близько 7,3 млрд дол., підрахували експерти.

«Газпром» повідомив інвесторів, що не виключає в поточному році зниження видобутку газу на 7% в порівнянні з 2008 роком, повідомив один з учасників зустрічі.

Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв відзначив, що компанія не зацікавлена в реалізації великих об`ємів газу за низькою ціною. За його словами, головне не розмір видобутку газу, а ефективність його продажів. За прогнозами монополії, в 2008 році об`єм реалізації повинен скласти близько 520 млрд куб. м газу, в 2009 році — від менше 520 млрд до більше 550 млрд куб. м. Всі сценарії на поточний рік зараз переглядають.

РБК