МВФ похвалив Стельмаха, а розмова з Тимошенко ще не закінчена

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує найближчими тижнями повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту. Про це повідомила голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛА (місія МВФ працювала в Україні з 21 січня до 6 лютого ц.р.).

Згідно з переданим УНІАН повідомленням МВФ, обговорення програми триває, основна увага присвячена питанням бюджетної та податкової політики 2009 року та посилення системи принципів, на підставі яких має відбуватися реструктуризація банків, особливо в частині рішення питань про проблемні банки.

«З початку ухвалення програми, підтримуваної фінансуванням МВФ, глобальна економічна ситуація суттєво погіршалися. Українська економіка також схильна до цього процесу. Економічна ситуація залишається складною, що пов`язано з падінням попиту на сталь і різким зниженням доступу на міжнародні ринки капіталів. Хоча ступінь невизначеності економічного прогнозу щодо України трохи виріс, той динамізм, який лежить в основі її економіки, і послідовне впровадження зваженої економічної політики забезпечить можливість для поступового відновлення зростання економіки», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що заходи, прийняті НБУ для стабілізації курсу гривні, суттєво поліпшили прогноз розвитку експортних галузей економіки. Дефіцит поточного рахунку почав зменшуватися, і, попри девальвацію гривні, існують передумови для зниження інфляції.

«Скорочення економічної активності, яке виявилося гострішим, аніж очікувалося, потребує коригування економічної політики. Експерти МВФ і представники України обговорили питання про можливий перегляд цільових показників бюджету-2009, який за програмою повинен бути збалансованим, враховуючи наявне фінансування», – зазначила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

За її словами, досягнуто суттєвого прогресу в обговоренні питань фіскальної, монетарної та валютно-курсової політики, але все-таки кілька питань залишаються відкритими.

«У наступні тижні дискусія між представниками влади України та експертами МВФ продовжиться, і ми очікуємо, що найближчим часом місія зможе повернутися до завершення цієї дискусії», – сказала Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

Ухвалення МВФ рішення про надання Україні наступного траншу пов`язане з виконанням певних цільових показників, яких наша держава мала досягти на кінець 2008 року.