У Мінекономіки пояснили причини січневої інфляції

Показник інфляції в січні 2009 року в розмірі 2,9% став наслідком поширення світової фінансової кризи і, зокрема, девальваційних тенденцій на вітчизняному валютному ринку наприкінці 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, так прокоментував показник січневої інфляції міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«Могутнім каталізатором зростання став «ефект перенесення» валютного курсу на внутрішні ціни і, більшою мірою, на імпортні товари. Через підвищену еластичність за обмінним курсом ефект перенесення виявився найвагомішим у формуванні цінової динаміки. Крім того, ступінь впливу динаміки обмінного курсу на індекс споживчих цін посилився інфляційними очікуваннями населення», - цитує Б.ДАНИЛИШИНА прес-служба Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в січні 2009 року, порівняно з груднем 2008 року, виросли на 2,9%, а ціни виробників промислової продукції - на 0,2%.

За товарною структурою, у січні рівень інфляції було сформовано, переважно, за рахунок подорожчання продуктів харчування на 3,1%, крім того, зростання цін забезпечило підвищення комунальних тарифів - на 2%.