Ющенко підписав закон про відшкодування різниці між тарифами на ЖКП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 189-V «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення», прийнятий парламентом після повторного розгляду 22 вересня 2006 року. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Попередню редакцію названого Закону Президент України 17 березня 2006 року повернув зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду через невідповідність абзацу третього статті 1, яким пропонувалося кошти, що виділяються з бюджетів на відшкодування різниці в цінах (тарифах), спрямовувати на довгострокові заходи, спрямовані на доведення рівня витрат у мережах до нормативних, вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Під час повторного розгляду пропозиції Президента України було враховано повністю.

Як повідомляв УНІАН, таким чином, статтю 9 Закону "Про ціни і ціноутворення" доповнено частиною такого змісту:

"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов’язані відшкодовувати суб’єкту господарювання різницю між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених послуг за рахунок коштів відповідних бюджетів".