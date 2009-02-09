Міжбанк закрився на рівні 8,14/8,17 грн за долар

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0350/8,1850, до 11:00 спред звузився 8,0600/8,1800, а до 12:00 ціни зросли 8,1250/8,1950. На час закриття цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1400/8,1700.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 16:15 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2200/0,2260, а до 12:00 ціни підвищилися 0,2230/0,2265. На час закриття торгів ціни відкаталися 0,2230/0,2255. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ (Система електронних торгів) за результатами торгів становив 36,0025 (-0,2825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2891/92, а до 16:00 зросли 1,3068/69. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,3430/10,5665, до 11:00 ціни пішли вгору 10,3840/10,5690. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,6225/10,6915.