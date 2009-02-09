Експерт: ремонт української ГТС втричі дешевший, ніж обхідні газогони

«Європейці розуміють, що ремонт української труби буде мінімум в 3 рази дешевшим за побудову обхідних газогонів, тому країни ЄС вже готові виділити 2,5 мільярди євро для модернізації української ГТС», - заявив в інтерв’ю «Главреду» президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club", координатор із питань реалізації Меморандуму Україна – ЄС у сфері енергетики та екс-голова компанії «Укртранснафта» Олександр Тодійчук.

«В березні в Києві буде саміт потенційних інвесторів, які б вклали в українську ГТС 2,5 мільярди євро. Якби європейці вклали свої 2,5 мільярди в українську ГТС, це б стало гарантією потенційного її завантаження. ЄС би тоді пов’язував саме з нами свою перспективу.

Кілька років тому німецька компанія обстежила українські газопроводи. Вони дійшли до висновку, що для того, щоб зменшення потенціалу української ГТС не стало незворотнім, треба виконати низку ремонтних робіт. Це має привести трубу в мінімально необхідний стан.

Я не схильний говорити, що наша ГТС в поганому стані, але так, як щороку відбувається дуже мало ремонтних робіт для її вдосконалення, то ми можемо перейти межу, коли постане питання про доцільність вкладання коштів в нашу трубу.

Щоб не було «незворотності», європейці хочуть вкласти 2,5 мільярди євро. Низка донорів готові на це за умови гарантій постачання газу до Європи. Європейці розуміють, що ремонт української ГТС буде мінімум в 3 рази дешевше, ніж побудова всіх цих обхідних газогонів. Саме тому вони готові інвестувати в неї кошти. Вони ж не просто займаються благодійністю, це дуже раціональна і продумана допомога», - вважає експерт.

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