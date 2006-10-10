Європа прийняла Одесу в елітний клуб мегаполісів

Одеса стала асоційованим членом міжнародної організації «Євроміста» («Eurocities») – впливової структури, котра об`єднує найбільші міста Європи. Про це повідомили УНІАН в управлінні інформації міськради.

Кандидатуру Одеси було представлено на засіданні виконавчого комітету організації «Євроміста» в столиці Європейського Союзу – Брюсселі. Відповідну заяву подав у вересні міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ.

Враховуючи рівень соціально-економічного розвитку Одеси, її міжнародний імідж і наявність демократично обраного муніципалітету, виконком «Євроміст» ухвалив рішення прийняти місто в асоційовані члени організації. «Одеса стала третім після Санкт-Петербурга і Києва містом на території колишнього Союзу, що отримало право членства в елітному клубі європейських мегаполісів», - зазначила заступник керівника управління інформації міськради Елана ВАРИЧЕВА.

Це дасть можливість Одесі, додала вона, брати участь у численних програмах співпраці та обміну досвідом, що фінансуються як «Євромістами», так і структурами Європейського Союзу. Крім того, факт членства в «Євромістах» є важливим позитивним сигналом для потенційних інвесторів і туристів.

До «Євроміста» входять муніципалітети понад 120 міст з 30 країн, насамперед держав Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Необхідними умовами для прийняття в «Євроміста» такі: населення понад чверть мільйона чоловік; висока міжнародна і національна значущість міста-претендента, демократично обране міське керівництво. Міста з країн-сусідів ЄС можуть бути прийняті до складу організації як асоційовані члени (їх кількість не повинна перевищувати 10%).