Погода до кінця тижня

На території України 11 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман (у південній частині місцями).

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 8-13°; вдень 12-17°, у південній частині та на Закарпатті 17-22°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

12-13 жовтня малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східній частині, в Карпатах, а 13 жовтня і у північних та центральних областях місцями 0-2° морозу, у південній частині 5-10° тепла; вдень 12-17°, в Криму, а 12 жовтня і на Закарпатті 17-22°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

14-15 жовтня - без істотних опадів, лише у східних областях, а 15 жовтня і в Приазов’ї місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 1-7° тепла, місцями 0-2° морозу, на крайньому півдні 8-11° тепла; вдень 11-18°, у східній частині 9-14°; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У м.Києві та столичній області 11 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

12-13 жовтня - малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°тепла, 13 жовтня місцями 0-2° морозу, вдень 12-17° тепла. 14-15 жовтня погода суттєво не зміниться.