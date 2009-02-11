Синоптики попереджають, у найближчі два дні погода різко погіршиться

12-13 лютого у зв`язку з виходом південного циклону очікується погіршення погодних умов: місцями сильні опади, у західних областях у вигляді снігу, у південній частині дощу, на решті території - мокрого снігу та дощу.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, синоптики попереджають про посилення швидкості вітру 15-20 м/с. У західних, більшості північних та центральних областей місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця.