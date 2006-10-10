Кабмін перерозподілив субвенції: найбільше отримає Донецька область

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №506 від 9 жовтня перерозподілив субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомоги населенню за підсумками 8 місяців цього року.

Текст розпорядження міститься на Урядовому порталі.

Згідно з документом, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню збільшується 4 регіонам на загальну суму 55,8 млн. грн., з них на 36,1 млн. грн.. – Донецькій обл. Всім іншим регіонам ця субвенція зменшується на загальну суму 164,9 млн. грн., найбільше Харківській області – на 21,0 млн. грн., місту Києву – на 18,3 млн. грн. та Івано-Франківській області – на 14,0 млн. грн.

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу збільшується двом регіонам на 26,7 млн. грн., з них Чернігівській області – на 16,5 млн. грн., Житомирській області – на 10,2 млн. грн.

Решті регіонів, крім Донецької області, обсяг субвенції зменшується на загальну суму 249,8 млн. грн. Найбільше зменшення субвенції передбачене для Рівненської області – на 23,3 млн. грн. та Миколаївської області – на 21,1 млн. грн.

Водночас, уряд планує збільшити всім регіонам обсяг субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на загальну суму 332,4 млн. грн. Найбільше грошей передбачено для Рівненської області – збільшення на 31,4 млн. грн., Харківської області – 26,6 млн. грн., Одеської області – 24,6 млн. грн., Івано-Франківської області – 20,8 млн. грн., Черкаської області – 20,1 млн. грн. та Донецької області – 19,9 млн. грн.