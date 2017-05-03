Євробачення-2017: організатори оприлюднили імена членів міжнародного журі

Організатори "Євробачення-2017" оприлюднили імена членів міжнародного журі від кожної країни-учасниці, передає ТСН.

Так, цьогоріч від України оцінки конкурсантам виставлятимуть поет Юрій Рибчинський, призер конкурсу "Дитяче Євробачення-2013" Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій Грачов, продюсер Яна Прядко і радіоведучий Серж Гагарін.

Голос журі становить 50 відсотків від загального результату голосування в конкурсі. Таким чином журі на 50% впливають на результати пісенного змагання.

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Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі.

Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер, вокал і пісню. Після їхнього голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.

Рейтинг журі Євробачення, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі. Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого року. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо одне від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував. Бали будуть визначені співвідношенням 50/50 від журі та телеглядачів.