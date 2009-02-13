"Хіт сезону": фінансове страхування задля оптимізації податків

У 2009 році одним зі страхових «хітів» обіцяє стати фінансове страхування, що допомагає підприємствам оптимізувати податки, пише тижневик «Коментарі».

За оцінками експертів, питома вага фінансових схем на страховому ринку, як і раніше, залишається дуже високою. Тільки за минулий рік у поле зору податківців потрапило близько 70 СК (з 401 ризикових компаній, зареєстрованих на ринку), що грішили «сірими» схемами.

«Ми перевірили більшість із цих компаній. Виявлено масштабну схему ухилення від податків через псевдоперестрахування. Частина СК, які потрапили під підозру, встигли в терміновому порядку збанкрутувати, не чекаючи підсумків перевірки, інші втратили ліцензії. Керівників деяких з них оголосили в розшук. Зараз ми працюємо над зверненнями до судів, щоб домогтися розкриття банківської таємниці про рух коштів по рахунках і встановити, куди йшли грошові потоки», - розповіла «Коментарям» директор Департаменту контролю над фінансовими установами й операціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності Державної податкової адміністрації України Тетяна СИСОЄВА.

Раніше псевдоперестрахування використовувалося для виведення грошей за кордон, але після того, як ця можливість була відрізана, компанії почали активно ганяти гроші усередині країни. Одержуючи від підприємства платіж, СК віддає «ризик» у перестрахування (нерідко в ланцюжку задіяно кілька посередників - перестрахувальників), звільняючи їх, таким чином, від сплати податків. Зрештою, ці гроші використовуються для придбання технічних цінних паперів і просто «розчиняються» у повітрі. «За нашими підрахунками, тільки за дев`ять місяців минулого року обсяги такого псевдоперестрахування склали близько 5 млрд. грн.», - пояснила Т.СИСОЄВА.

Причому, відзначає тижневик «Коментарі», скрута може підштовхнути до оптимізації фінансових потоків навіть сумлінних платників податків.

«Грошей на підприємствах дійсно поменшає. Але в умовах кризи всім хочеться заощадити. Тому бізнес фінансової оптимізації буде затребуваний, як і колись», - переконаний президент УАСК «АСКА» Олександр СОСІС.

Експерти не прогнозують росту кількості схемних компаній, однак вважають, що їхній внесок у загальну страхову справу серйозно зросте. «Навряд чи будуть створюватися нові СК спеціально під оптимізацію. Але акціонери вже наявних компаній, швидше за все, зажадають від своїх структур допомоги в обслуговуванні бізнесу», - вважає голова комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків В`ячеслав ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.