Сьогодні день народження у львівського трамвая (відео)

12:39, 03 травня 2017
Суспільство
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Львівський трамвай-конка є найстарішим в Україні. Він почав курсувати третього травня 1880 року, рівно 137 років тому.

Львівському трамваю виповнюється 137 років / Скріншот УНІАН

Вартість квитка у такому трамваї залежала від кількості коней, запряжених у вагон.

Трамвай у місті працював навіть під час Другої світової війни. У 1980-х роках у Львові хотіли запустити швидкісний підземний трамвай, однак за браком фінансування проект закрили.

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Які фільми знімали у львівському трамваї та які пісні присвятили цьому транспорту, дивіться у ролику УНІАН.

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