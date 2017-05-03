Сьогодні день народження у львівського трамвая (відео)

Вартість квитка у такому трамваї залежала від кількості коней, запряжених у вагон.

Трамвай у місті працював навіть під час Другої світової війни. У 1980-х роках у Львові хотіли запустити швидкісний підземний трамвай, однак за браком фінансування проект закрили.

Читайте такожУ львівських трамваях і тролейбусах можна купити квиток за допомогою смартфона

Які фільми знімали у львівському трамваї та які пісні присвятили цьому транспорту, дивіться у ролику УНІАН.