Аваков похвалився новими гібридними Mitsubishi, які отримає Нацполіція (фото)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав нові гібридні позашляховики, які Україна закупила для Нацполіції за "кіотські" кошти.

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"635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяці", - написав міністр у "Твіттері".

635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 3, 2017

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року компанія Mitsubishi Motors Corporation погодилася зробити знижку на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України в розмірі до 14%.

26 грудня Аваков і президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV, які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції. Відповідно до умов, запропонованих японською стороною, заплановано було поставити у 2017 році 635 Mitsubishi Outlander PHEV за ціною 1 млн 510 тис. 932 грн, що у валютному еквіваленті становить 58 тис. 600 дол. за один автомобіль.

Аваков звернув увагу Осамі Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Діамант» та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можна придбати у деяких європейських країнах. Міністр підкреслив, що особлива комплектація та додаткове поліцейське обладнання (сигнально-звуковий пристрій, радіостанція) і кольорографічне оформлення, безумовно, підвищують вартість автомобілів, але досить великий обсяг поставки може бути аргументом на користь оптимізації ціни для української сторони.