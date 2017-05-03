Аваков похвалився новими гібридними Mitsubishi, які отримає Нацполіція (фото)
До України надійшла перша партія Mitsubishi Оutlander PHEV.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав нові гібридні позашляховики, які Україна закупила для Нацполіції за "кіотські" кошти.
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"635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяці", - написав міністр у "Твіттері".
635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 3, 2017
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року компанія Mitsubishi Motors Corporation погодилася зробити знижку на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України в розмірі до 14%.
26 грудня Аваков і президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV, які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції. Відповідно до умов, запропонованих японською стороною, заплановано було поставити у 2017 році 635 Mitsubishi Outlander PHEV за ціною 1 млн 510 тис. 932 грн, що у валютному еквіваленті становить 58 тис. 600 дол. за один автомобіль.
Аваков звернув увагу Осамі Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Діамант» та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можна придбати у деяких європейських країнах. Міністр підкреслив, що особлива комплектація та додаткове поліцейське обладнання (сигнально-звуковий пристрій, радіостанція) і кольорографічне оформлення, безумовно, підвищують вартість автомобілів, але досить великий обсяг поставки може бути аргументом на користь оптимізації ціни для української сторони.