Fitch знизив рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings учора, 12 лютого, знизило кредитні рейтинги України та заявило, що в країні збільшуються ризики банківської та валютної криз, особливо в разі, якщо їй не вдасться виконати умови кредитної угоди з МВФ. Про це повідомляє агентство «Рейтер».

Рейтингове агентство також знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валюті з рівня «В+» до «В», прогноз – негативний.

«Політичний консенсус, який потрібен Україні, щоб відповідати умовам програми МВФ, дуже слабкий, тоді як глобальні та місцеві умови продовжують погіршуватися з жовтня 2008 року», – заявив аналітик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.