У Києві запланував концерт російський співак, який виступав в окупованому Криму

У Києві запланував концерт російський музикант Дельфін (Андрія Лисіков), який раніше порушив українське законодавство щодо перетину кордону, потрапивши в окупований Крим з території Росії.

Про намір співака виступити у Криму говорить розклад концертів на його сайті.

Читайте також"Беги, Лола, беги!": як соцмережі відреагували на заборону в'їзду до України співачці Лоліті

Нагадаємо, що наприкінці лютого відбулися концерти російського співака Дельфіна у окупованому Криму – в Сімферополі та Севастополі.

Концерт в Києві Дельфіна запланований на 29 червня в рамках фестивалю Atlas Weekend, який відбуватиметься з 28 червня по 2 липня.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонено на три роки.