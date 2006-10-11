Уряд ухвалив рішення знизити ціну за газ для населення

Уряд ухвалив рішення понизити ціну за газ для населення до 339 грн. за 1 тис. кубометрів з 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

Ю.БОЙКО також повідомив, що до 20 листопада уряд проаналізує матеріали з метою введення диференційованих тарифів на газ для населення. При цьому до 1 грудня буде затверджена методика такої диференціації.

Ю.БОЙКО зазначив, що критеріями диференціації стануть площа помешкання, а також обсяги споживання газу.

Міністр палива і енергетики додав, що дана ціна - 339 грн. за 1 тис. кубометрів - діятиме в четвертому кварталі. В кінці року уряд, можливо, перегляне базову ціну.

«Різких коливань (ціни) на газ власного видобутку не буде (наступного року – УНІАН)», - сказав міністр.