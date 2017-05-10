Серед перших фіналістів Євробачення-2017 провели жеребкування (відео)
Загальне жеребкування всіх учасників відбудеться після другого півфіналу.
Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017. Загальне жеребкування всіх учасників, після якого стануть відомі порядкові номери учасників, відбудеться після другого півфіналу, передає 112 Україна.
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Учасники, які стали фіналістами конкурсу, виступлять у наступній частині шоу:
Молдова - 1 половина
Азербайджан - 1 половина
Греція - 2 половина
Швеція - 2 половина
Польща - 1 половина
Вірменія - 1 половина
Португалія - 1 половина
Австралія - 2 половина
Кіпр - 2 половина
Бельгія - 2 половина
Як повідомляв УНІАН, у фіналі пісенного конкурсу виступлять представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.
До них приєднаються конкурсанти з інших країн, яких визначать в рамках другого півфіналу 11 травня.
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – і Україна, господар проведення Євробачення.