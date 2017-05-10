Серед перших фіналістів Євробачення-2017 провели жеребкування (відео)

Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017. Загальне жеребкування всіх учасників, після якого стануть відомі порядкові номери учасників, відбудеться після другого півфіналу, передає 112 Україна.

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Учасники, які стали фіналістами конкурсу, виступлять у наступній частині шоу:

Молдова - 1 половина

Азербайджан - 1 половина

Греція - 2 половина

Швеція - 2 половина

Польща - 1 половина

Вірменія - 1 половина

Португалія - 1 половина

Австралія - 2 половина

Кіпр - 2 половина

Бельгія - 2 половина

Як повідомляв УНІАН, у фіналі пісенного конкурсу виступлять представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

До них приєднаються конкурсанти з інших країн, яких визначать в рамках другого півфіналу 11 травня.

У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – і Україна, господар проведення Євробачення.