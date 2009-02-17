Як реалізувати заставне майно

Міністерство юстиції разом з представниками банківського сектору утворять спільну робочу групу, яка займеться розробкою змін до законодавства у сфері реалізації заставного майна (іпотеки).

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінюсту, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з представниками банківських кіл з питань застосування та змін законодавства у банківській сфері.

У зустрічі взяли участь голови та заступники голів Правлінь низки провідних українських банків, Державної іпотечної установи тощо.

У ході зустрічі наголошувалося, що на сьогодні законодавство у банківській сфері потребує комплексних змін - від питань укладання кредитного договору про забезпечення іпотекою до набуття прав власності. Змін потребують низка законів України, зокрема, «Про іпотеку», «Про банки та банківську діяльність», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про виконавче провадження», «Про нотаріат» тощо.

Протягом двох тижнів фахівці Мінюсту та банкіри мають формалізувати склад такої робочої групи та виробити технічні питання, які будуть винесені для подальшого опрацювання на засіданнях групи.