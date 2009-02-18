Закарпатські рятувальники знайшли туристів, які потрапили під снігову лавину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, вчора рятувальники Рахівського гірського пошуково-рятувального пункту на полонині Гарманеска знайшли туристів‚ яких 16 лютого накрила лавина поблизу гори Петрос.

Стан двох потерпілих, обидва мешканці Вінниці 39 та 45 років, задовільний. Вони разом з рятувальниками спустилися до контрольно-пропускного пункту Усть-Рогнеска‚ де на них чекав автомобіль.

Тіло третього, 45-річного мешканця м. Житомира, який загинув під час лавини, рятувальники транспортували за допомогою спеціального оснащення.

Деталі трагедії з’ясовуватимуться після того‚ як людей буде доправлено в м. Рахів, повідомили в Центрі пропаганди.