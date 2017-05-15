Центр Києва пообіцяли звільнити від залишків Євробачення до 19 травня (відео)

Хрещатик досі перекритий для автомобілістів. Наразі там розбирають заклади харчування - кафе та ресторани, звідти вже вивезли холодильники, стільці та столи. На місці працюють кілька десятків чоловіків. Остаточно від залишків Євробачення центр столиці обіцяють розчистити до 19-го травня.