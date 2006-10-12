Янукович: ціна на газ для населення не зміниться впродовж року

Ціна за тисячу кубометрів газу для населення у розмірі 339 грн. не змінюватиметься впродовж 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську під час наради активу області заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у жовтні буде також відома остаточна ціна на газ для підприємств теплокомуненерго.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що зараз немає повної гарантії, що залишаться існуючі попередні домовленості про ціну для підприємств теплокомуненерго у розмірі 130 доларів за тисячу кубометрів газу. За словами прем’єр-міністра, якщо ціна в 130 доларів буде остаточною, то уряд зробить усе, щоб зберегти її впродовж шести місяців.

В.ЯНУКОВИЧ також закликав керівників підприємств Дніпропетровської області використати 2007 рік для впровадження енергозбегіраючих технологій у виробництві. За його словами, 2007 рік буде останнім роком, коли ціна на газ для промисловості буде у більш-менш прийнятних межах. Прем’єр зазначив, що Російська Федерація обговорює ціну на газ для своїх потреб у розмірі 180 доларів за тисячу кубометрів.