У Львові перед магазином Roshen залишили мішки зі сміттям та плакати з написом "Поверни ВК" (фото)
13:55, 18 травня 2017Суспільство
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Працівники Roshen до поліції не звертались.
Магазин Roshen у Львові закидали мішками зі сміттям / zaxid.net
Невідомі закидали сміттям вхід до львівського магазину Roshen. Поруч з мішками зі сміттям залишили саморобні плакати з написами "Поверни ВК" та "Прибери сміття", передає ZAXID.NET.
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Черговий менеджер Roshen підтвердила ЗМІ, що вранці перед магазином виявили мішки зі сміттям. Працівники Roshen самостійно прибрали їх, до поліції не звертались. Офіційно прес-служба Roshen наразі не прокоментувала цей інцидент.
Магазин Roshen у Львові закидали мішками зі сміттям / zaxid.net
Як повідомляв УНІАН, територію Львова хочуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації через проблеми з вивезенням сміття.
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