У Львові перед магазином Roshen залишили мішки зі сміттям та плакати з написом "Поверни ВК" (фото)

Невідомі закидали сміттям вхід до львівського магазину Roshen. Поруч з мішками зі сміттям залишили саморобні плакати з написами "Поверни ВК" та "Прибери сміття", передає ZAXID.NET.

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Черговий менеджер Roshen підтвердила ЗМІ, що вранці перед магазином виявили мішки зі сміттям. Працівники Roshen самостійно прибрали їх, до поліції не звертались. Офіційно прес-служба Roshen наразі не прокоментувала цей інцидент.

Як повідомляв УНІАН, територію Львова хочуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації через проблеми з вивезенням сміття.