Кавказького "злодія в законі", який намагався контролювати українських злочинців, піймали в Дніпрі (фото)

У Дніпрі СБУ затримала кавказького "злодія в законі". Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Злочинець на прізвисько "Дато Сван" в квітні цього року незаконно прибув в Україну, використовуючи фіктивні документи.

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"Злодій в законі" намагався контролювати діяльність місцевих злочинців в Одеській області. Побоюючись затримання з боку одеських правоохоронців, він вирішив втекти до Дніпра, де і був затриманий оперативниками спецслужби ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що «злодій в законі» буде видворений з країни за порушення норм міграційного законодавства з подальшою забороною в'їзду в Україну терміном на три роки.