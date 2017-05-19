У Житомирі вшанували жертв політичних репресій 1937-1938 рр.

У Житомирі сьогодні представники влади та громадськості вшанували жертв політичних репресій 1937-1938 років.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг та покладання квітів відбулися сьогодні з 10 до 11 години біля пам’ятного знаку жертвам політичних репресій на місці розстрілу громадян.

Участь у заході взяли керівники влади міста, працівники Житомирської облдержадміністрації, представники громадськості, історики, інтелігенція.

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«Цьогоріч виповнюється 80 років від початку Великого терору – масових політичних репресій», - нагадав, зокрема, у виступі на мітингу заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.

Представники влади, громадськості, родичі загиблих, учні вшанували пам’ять репресованих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіального знака.

Нагадаємо, 2 червня 1937 було ухвалено постанову Політбюро ЦК ВКП (б) «Про антирадянські елементи», згідно з яким 5 серпня 1937 вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, що поклав початок масових репресій. Без суду людям виносили смертні вироки, які виконувалися негайно. Більше 1,7 млн людей було відправлено у табори. За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, тільки у 1937 році у Житомирській області було репресовано більше 14 тис. громадян.