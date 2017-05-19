На Банковій школярі провели акцію протесту проти заборони Вконтакте (фоторепортаж)

У Києві неповнолітні пікетують Адміністрацію президента України з вимогою відновити доступ до російських соціальних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 60 осіб, переважна більшість з яких - неповнолітні учні шкіл або училищ.

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Вони тримають в руках плакати: «Вы убиваете нашу субкультуру», «Без ВК нам жизнь горька».

До мітингуючих підійшли представники поліції, щоб визначити організаторів акції, з якими потім може зустрітися представник АПУ для передачі вимог.

До охорони громадського порядку задіяно близько 30 працівників поліції та бійців Нацгвардії.

Дехто з учасників акції на знак протесту проти заборони спілкування у російських соцмережах заклеїли собі роти скотчем.