У Дніпрі затримано ще одного підозрюваного у сутичках 9 травня

У Дніпрі ввечері 24 травня правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у сутичках, які мали місце 9 травня під час проведення масових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, раніше цей чоловік був оголошений у розшук.

Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (масові заворушення та хуліганство).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією прокуратури, на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру 14 особам, причетним до скоєння злочинів 9 травня. Шестеро з них оголошені у розшук. Серед підозрюваних є організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також «касири», які оплачували виконану роботу так званих «тітушок». Четверо підозрюваних перебувають під вартою.

З одним з підозрюваних, який допомагав слідству та надавав важливі покази, укладено угоду про визнання винуватості. В межах інкримінованої йому ст. 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

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Як повідомлялось раніше, прокуратура оскаржувала обрання запобіжного заходу для одного з підозрюваних щодо можливості виходу з-під варти під заставу у 128 тис. грн. Проте Апеляційний суд Дніпропетровської області апеляційну скаргу прокуратури не задовольнив.

Досудове розслідування триває.

Довідка. У Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка». Троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини, які вчиняли протиправні дії, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відсторонені від служби на період розслідування. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.