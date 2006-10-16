Робоча група пропонує перенести розгляд проекту держбюджету

Робоча група з підготовки бюджету-2007 пропонує перенести розгляд проекту держбюджету в першому читанні з 20 жовтня на пізніший термін. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Бюджетному комітеті Верховної Ради.

Як пояснив співрозмовник агентства, пропозиція робочої групи буде розглянута сьогодні на засіданні погоджувальної ради ВР.

У Комітеті також повідомили, що депутати подали близько 3 тис. своїх пропозицій до законопроекту «Про Державний бюджет на 2007 рік». Зараз ведеться робота з впорядкування всіх пропозицій, оскільки багато з них схожі за своїм змістом, але подані різними депутатами.

Як повідомлялося, згідно зі складеним головою ВР графіком, розгляд проекту бюджету в першому читанні було заплановано на 20 жовтня, друге читання - на 17 листопада, третє читання й ухвалення в цілому як закону – на 29 листопада поточного року.

Депутати могли подавати свої пропозиції до проекту держбюджету до 1 жовтня 2006 року

Довідка УНІАН. ВР створила робочу групу із підготовки законопроекту «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Співголовами групи є перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ і перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК. До цієї групи увійшли голова бюджетного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО і по три представники від кожної фракції.