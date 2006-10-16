У Криму оголошене штормове попередження: МНС просить не панікувати

В Автономній Республіці Крим оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МНС України в Криму, на території автономії сьогодні вдень очікується гроза і сильні зливи. Можливо, що ці погодні явища збережуться і вночі, з 16 на 17 жовтня.

Начальник Центру громадських зв`язків Главку МНС Олександр ЗАГУМЕННИЙ повідомив кореспондентові УНІАН, що МНС просить не панікувати. "Штормове попередження оголошене для нас (рятувальників - УНІАН), очікується погіршення погодних умов, ми повинні бути до всього готові, раптом десь випаде місячна норма опадів", - зазначив О.ЗАГУМЕННИЙ.