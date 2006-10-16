У Києві цього тижня буде 6° морозу

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях дощ, подекуди з мокрим снігом, місцями сильні опади; у Криму та Приазов’ї помірні дощі; на рещті території без істотних опадів, лише у південних областях вночі місцями невеликі дощі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східних, південних областях та в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, у східних областях та в південній частині 1-6° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 2-7° тепла, в південній частині та на Закарпатті 8-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

18-19 жовтня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у східних, Дніпропетровській областях, а 18 жовтня і у більшості південних областей та в Криму дощі, вночі у східних областях місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних, північних та більшості центральних областей 18 жовтня 1-6° морозу, 19 жовтня від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 0-5 тепла, в Криму до 8° тепла; вдень в Україні 18 жовтня 5-10° тепла, 19 жовтня 7-12°, на півдні та заході до 15°.

20-21 жовтня - переважно без опадів, лише 21 жовтня у західних та північних, а вдень і в центральних областях часом дощ. Температура вночі 1-6° тепла, у східних , 20 жовтня і у північних та центральних областях від 3° тепла до 3° морозу, вдень 9-15° тепла, у західних областях та південній частині 12-17° тепла, на крайньому півдні до 20°.

22-26 жовтня в Україні часом дощі, 24-26 жовтня вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 4-10° тепла, 24 жовтня в Україні, окрім півдня та сходу, 25 жовтня окрім західних областей та Криму, а 26 жовтня на сході України 0-6° тепла; вдень 22-23 жовтня 12-18° на півдні до 21°; 24-26 жовтня поступове зниження денної температури до 9-16° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла; по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

18-19 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 18 жовтня вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла, 19 жовтня вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 7-12° тепла.

20 жовтня - переважно без опадів, 21 жовтня часом дощ. Температура 20 жовтня вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 7-12°; 21 жовтня вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.