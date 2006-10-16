Україна відновить експорт електрики в єдину енергосистему Росії

Міністерство палива та енергетики України і Міністерство промисловості та енергетики Російської Федерації домовилися про відновлення експортних постачань української електроенергії в єдину енергосистему Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпроменерго РФ, відповідна домовленість була досягнута в ході зустрічі міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і міністра промисловості та енергетики РФ Віктора ХРИСТЕНКА в рамках підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу міжурядового Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Згідно з повідомленням, учасники засідання відзначили позитивний досвід постачань української електроенергії, не запитаної на внутрішньому ринку, до Росії в 2004-2005 роках.

При цьому міністри доручили уповноваженим організаціям провести переговори та укласти договори на постачання електроенергії з ОЕС України в ЄЕС Росії з урахуванням наявних технічних і сезонних можливостей на період 2006-2007 рр.

Довідка УНІАН. НАЕК "Енергоатом" з 1 липня 2005 року припинила експорт електроенергії в Російську Федерацію. При цьому російській компанії "Інтер РАО ЄЕ" було направлено листа, в якому нагадувалося про те, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила ціну на електроенергію, яку НАЕК "Енергоатом" купує на внутрішньому оптовому ринку електроенергії для подальшого її експорту до Росії майже в 1,8 рази, - з 1,4 цента до 2,4 цента за кВт/год.