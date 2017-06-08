"Ласкаво просимо до пекла": у Києві активісти "привітали" дипломатів РФ з Днем Росії (відео)

У Києві 8 червня російські дипломати відзначали День Росії. Зокрема, влаштували прийом у будинку одного з консулів.

Своєрідно привітати цих гостей зібралися українські активісти. Вони зустрічали дипломатів у костюмах чортів. Свою акцію назвали "Ласкаво просимо до пекла", передає "5 канал".

Як стало відомо, гості на прийом до росіян почали з'їжджатися за годину до початку святкування. Їхали цілими автобусами, свої обличчя від камер ховали.

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Привітати із днем Росії своїх колег вирішили й представники інших посольств та консульств. Утім, зі своїх автівок із дипломатичними номерами вони завбачливо познімали прапорці країн, за якими їх можна було б ідентифікувати.

Додамо, що на "святкуванні" було чимало машин з українськими номерами.

"12 червня відзначається День Росії. Посол вирішив раніше святкувати, тобто нині. Питання до всього цивілізованого світу - чи хочете ви мати справу з цими чортами?" – каже Сергій Мокренюк, голова ГО "Євромайдан-Крим".

Як повідомляв УНІАН, акції на підтримку України "Стоп Путін! Стоп війна!" пройшли у низці українських міст, а також у Сіднеї, Ліоні, Тбілісі, Ризі, Варшаві та Санкт-Петербурзі.