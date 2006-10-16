Кримські комуністи відновлюють пам`ятник ”жертвам ОУН-УПА”

Активісти кримської організації Комуністичної партії України відновлюють облитий кілька днів тому червоною фарбою камінь, на місці якого буде встановлено пам`ятник "жертвам ОУН-УПА". Про це кореспонденту УНІАН повідомив член Компартії, лідер Союзу радянських офіцерів Криму Сергій НІКУЛІН.

За його словами, камінь вже пофарбовано в сірий колір, при цьому комуністам довелося закрасити і напис, який раніше був на камені. "Напис (раніше на камені було написано, "що тут буде встановлено пам`ятник жертвам, полеглим від рук ОУН-УПА" - УНІАН) довелося зафарбувати, тому що його зіпсували, облили червоною фарбою", - повідомив С.НІКУЛІН. Він не зміг уточнити, чи буде відновлено напис на камені.

Як повідомив С.НІКУЛІН, кримські комуністи звернулися за фактом події в міліцію, проте вандали, які зіпсували камінь, поки що не знайдені. "Результатів поки що немає", - сказав член Компартії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні 64-річчя створення УПА невідомі осквернили камінь, на місці якого КПУ збирається поставити пам`ятник "жертвам ОУН-УПА". Коментуючи інцидент, лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ сказав, що камінь осквернила "сволота, яка породжена націоналюгами".

Червоною фарбою було облито не тільки камінь, а й пам`ятник правозахиснику, зокрема захиснику прав кримських татар в СРСР, генералу Петру Григоренку, що розташований за декілька метрів від нього .

На сьогоднішній день пам`ятник П.Григоренку майже відновлений.