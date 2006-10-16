Перший заступник прокурора Одеси хоче відсудити помешкання у дитячого будинку

Перший заступник прокурора Одеси Сергій ДАНІЛІН (раніше в.о. прокурора міста) просить Малинівський райсуд Одеси визнати незаконним виселення його з 4-кімнатної квартири рішенням виконкому Одеської міськради і передачу 156-метрової квартири по пер. Педагогічному, 3/3 дитячому будинку сімейного типу Галини МАРТИНОВОЇ. Про це повідомив УНІАН представник райсуду, де відбулося перше засідання за позовом С.ДАНІЛІНА.

Адвокат позивача Костянтин КОМЕНКО вважає, що його підопічний С.ДАНІЛІН виселений з квартири незаконно, причому покидаючи квартиру, він не встиг забрати меблі і демонтувати техніку. Оскільки в квартиру відразу вселився дитячий будинок сімейного типу, в складі понад двадцяти дітей різного віку.

Відповідаючи на висунуті претензії, представник Одеського міськвиконкому Олексій НІКІШЕВ нагадав, що С.ДАНІЛІНУ було видано житло набагато більшої площі, ніж передбачено згідно із законом. Це і спричинило згодом ухвалення рішення міськвиконкому про виселення в.о. прокурора міста з квартири і передачу житла дитячому будинку.

Зважаючи на складність даної справи суддя Малинівського райсуду Ніна ВЕРБИЦЬКА ухвалила відкласти слухання позову С.ДАНІЛІНА до 8 листопада. Поки будуть з`ясовані деякі юридичні аспекти, пов`язані з отриманням житла і передачею його дитячому будинку сімейного типу.

Тим часом, співробітники внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури вже завершили перевірку законності постановки С.ДАНІЛІНА на квартирний облік і отримання ним житла. Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в прокуратурі, за підсумками цієї перевірки колегія Одеської облпрокуратури ухвалила рішення «рекомендувати прокурору Одеської області за здійснення вчинку, що порочить працівника прокуратури, розглянути питання про можливість подальшого перебування старшого радника юстиції С.ДАНІЛІНА на посаді першого заступника прокурора міста Одеси».

Встановлено, зокрема, що С.ДАНІЛІН надав в органи виконавчої влади Одеси «явно неправдиві відомості про справжній склад своєї сім`ї при постановці на квартирний облік і отриманні житла». До складу прокурорської сім`ї, що нібито постійно проживає в Одесі і веде спільне господарство, були, зокрема, включені і зареєстровані сестра дружини С.ДАНІЛІНА – Іванна СТАХОВА, а також його дочка - громадянка Російської Федерації Крістіна ДАНІЛІНА, яка проживає в Москві.

Обговоривши підсумки перевірки, де міститься висновок, що в.о. прокурора Одеси «замість того, щоб не допустити порушень житлового законодавства – своїми діями примушував до їх здійснення працівників виконавських органів Одеської міськради», колегія облпрокуратури також звернула увагу міських і районних прокурорів на необхідність неухильного дотримання вимог житлового законодавства при постановці на облік і отриманні житла співробітниками прокуратур.

Поставити ряд питань С.ДАНІЛІНУ з приводу підсумків перевірки і рішення колегії облпрокуратури кореспонденту УНІАН не вдалося. У приймальні міськпрокуратури повідомили: «Перший заступник прокурора Одеси С.ДАНІЛІН з минулого тижня перебуває на лікарняному».

Довідка УНІАН. 4-кімнатну квартиру загальною площею 156 кв. м закріплено за сім`єю С.ДАНІЛІНА у складі п`яти чоловік за розпорядженням Малинівської райадміністрації Одеси. Проте в ході серпневої перевірки публікації місцевої мешканки в газеті «Одесский вестник», в якій висловлювалася думка, що правовий нігілізм в місті продовжується, співробітники міськвиконкому встановили: виділена С.ДАНІЛІНУ житлоплоща перевищує допустимі норми, встановлені ст. 47, 48 Житлового кодексу України.

Питання про законність виділення С.ДАНІЛІНУ 156-метрової квартири було розглянуте на виконкомі Одеської міськради, яка вирішила передати житло, незаконно одержане першим заступником прокурора міста С.ДАНІЛІНИМ, дитячому будинку сімейного типу Галини МАРТИНОВОЇ. Вона виховує 22 дітей: одна дитина - рідна, а інші усиновлені або діти перебувають під її опікою. Наймолодшому - 3 роки, а найстарший – студент.