Київська мерія взяла штурмом Бессарабський ринок

Вчора столична влада міняла керівництво Бессарабського ринку, який, нагадаємо, має статус комунального підприємства. З ранку біля входу до адміністрації ринку утворився натовп чоловік тридцять. Серед них два заступники директора, кільце оточення співробітників міліції і десяток торговців. Від мерії приїхали два заступники Черновецького – Ірена Кільчицька і Володимир Головач.

Поки робітники ламали двері, чиновники пояснювали причину штурму.

- Згідно із законом, на лікарняному директор може перебувати до 4 місяців, і мерія не має права його звільняти, - каже Ірена Кільчицька. - Але ми не можемо чекати ще три місяці. Прибуток ринку лише 3850 грн. на місяць. Для порівняння – це місячна оренда двокімнатної квартири в столиці. Місце директора на час хвороби займе співробітник адміністрації, економіст, з досвідом роботи в торговельних установах.

В цей час за п`ять метрів заступник директора ринку Сергій Шаргородський чекав, поки йому пред`являть розпорядження про нове призначення:

- Ми з вашої «Газети...» дізналися про призначення в.о. директора. Нас ніхто не попереджав. Хай пред`являть розпорядження, ми його віднесемо до суду. Зараз вони більше хочуть зламати двері, ніж пред`явити документ. На ринку працює 100 чоловік, ми платимо всі податки. 50% орендної плати йде до міського бюджету, ціну за місце, орендну ставку визначає мерія. А прибуток в 3850 грн. в місяць – це чистий прибуток після виплати всіх податків.

У відповідь Ірена Кільчицька здивувалася, чому вона повинна показувати розпорядження на вулиці. Тільки у кабінеті, який, як і сам ринок був наглухо закритий.

Двері ринку опинилися на рідкість міцними – ламали п`ятнадцять хвилин. Першим у дверний отвір зробила крок Ірена Кільчицька, за нею всі представники адміністрації і журналісти ТРК «Київ». Інші телеканали і пресу в будівлю не пустила міліція. Проте співробітники Бессарабки провели нас через інший вхід. Всередині виламували ще троє дверей – в бухгалтерію, в приймальню і в кабінет директора.

- Все одно буде по-нашому. Місту не потрібний вічно хворий директор. Як раніше ви працювати не будете, – заявила Ірена Реонольдівна.

Потім представники мерії, заступники директора, бухгалтер ринку, новий в.о. директора і журналісти ТРК «Київ» поставили кабінетні двері на місце і закрилися на нараду.

Відомо, що Кільчицька, нарешті, зачитала розпорядження і представила нового директора – економіста Аллу Буцай. До речі, за розпорядженням КМДА виходить, що фактично у Бессарабського ринку тепер два директори. Причому зарплату платитимуть обом. У тексті юристи адміністрації чомусь забули поставити «в.о.» перед словом «директор».

Цікаво, що ринок під час всього цього «концерту» працював у звичайному режимі. Своє незадоволення зважилися висловити тільки два десятки торговців.

Обком з посиланням на "Газета по-киевски"