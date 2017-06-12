Екс-голова райради на Луганщині отримав 4 роки ув'язнення за організацію сепаратистського "референдуму"

За матеріалами Служби безпеки України до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі засуджено колишнього голову Станично-Луганської районної ради Луганської області, який брав активну участь в організації на території району незаконного сепаратистського референдуму.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники спецслужби встановили, що Володимир Білоус на посаді голови місцевої районної ради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного «референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність Луганської народної республіки».

Читайте такожЕкс-голова Луганської СБУ назвав ім'я держслужбовця, який просив Путіна ввести війська до України

Потім екс-чиновник втік до Росії. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні.

«Старобільським районним судом Луганської області Володимира Білоуса визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), та засуджено до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі. Вирок набрав законної сили», – йдеться в повідомленні СБУ.