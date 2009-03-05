СБУ пояснила, навіщо прийшла в Укртрансгаз

Слідчі Служби безпеки України проводять слідчі дії в приміщенні «Укртрансгазу».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, слідчі зайшли до «Укртрансгазу» з метою вивчити відповідну документацію.

Як підкреслили в СБУ, ці дії проводяться в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом привласнення 6,3 млрд. кубометрів газу посадовими особами НАК «Нафтогаз України».

Як зауважили у прес-центрі, всі дії слідчих відбуваються виключно в рамках чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі у і масках увірвались у будівлю НАК в Києві.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння Президента та прем’єра, а є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

«Вони хотіли, безумовно, застосувати всі свої важелі впливу, включаючи і силові структури, для того, щоб не розстатися з 11 млрд. кубометрів газу і 5 млрд. дол. як наслідок. Це очевидно. І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 5 березня, зранку з’явилася інформація, що слідчі СБУ в супроводі бійців «Альфи» намагаються увійти до будівлі «Укртрансгазу» в Києві.