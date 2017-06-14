У Києві на хабарі у 285 тисяч гривень погорів оперуповноважений відділу поліції

Слідчими прокуратури міста Києва спільно з працівниками СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції 13 червня затримано “на гарячому” під час одержання хабара у сумі 285 тис. грн старшого оперуповноваженого відділу боротьби з незаконною легалізацією іноземців УБЗПТЛ ГУ НП в місті Києві.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що оперуповноважений вимагав від директора громадської організації 15 тис. дол. США за закриття кримінального провадження щодо службового підроблення, а також за неперешкоджання законній діяльності цієї організації.

Зловмисника затримали в машині неподалік парку "Феофанія" одразу після одержання ним першої частини хабара.

Наразі за місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки.

Як повідомили у прокуратурі, йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Україні.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині на хабарі затримали заступника начальника виправної колонії.