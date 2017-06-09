На Дніпропетровщині на хабарі затримали заступника начальника виправної колонії

На Дніпропетровщині 7 червня співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою під час одержання 16 тис. грн хабара затримали заступника начальника з соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній області.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, підполковник внутрішньої служби вимагав зазначену суму від родича чоловіка, засудженого за наркозлочини.

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У вказану суму зловмисник оцінив зняття з в’язня дисциплінарного стягнення та підготовку документів до суду для умовно-дострокового звільнення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) Сьогодні підполковнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.