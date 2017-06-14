Соціальний ролик для популяризації усиновлення підірвав мережу (відео)

Прагнучи популяризувати кількість неповнолітніх усиновлених дітей, Норвезьке управління у справах дітей, молоді та сім'ї (BUFDIR) замовило соціальний ролик у креативного агентства Kitchen Leo Burnett.

За тиждень хвилинний ролик зібрав понад 200 мільйонів переглядів. Це в 40 разів більше населення самої Норвегії, де проживає 5,3 млн осіб! Вірусність ролику створили не тільки користувачі Facebook, але і такі агрегатори, як 9GAG і Everything About Silence.

«Для ресурсу, де всього 10 відсотків людей дивляться відео зі звуком, нам було важливо зробити розповідь прямою і теплою, не покладаючись на діалог або складні повідомлення», - повідомляє копірайтер Бендик Ромсад з Kitchen Leo Burnett.