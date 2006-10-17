У Донецькій області знайдено задушеним помічника прокурора

У Донецькій області знайдено мертвим помічника прокурора Володарського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, труп помічника прокурора в петлі був виявлено за три кілометри від селища Володарське в лісопосадці. Поряд з тілом загиблого був його автомобіль.

У прес-службі уточнили, що на шиї помічника прокурора була виявлена борозна, що утворилася при перетягуванні петлею. Інших пошкоджень на тілі не виявлено.

25-річний працівник прокуратури закінчив Харківську юридичну академію. В органах прокуратури працював з серпня 2006 року. На роботі характеризувався позитивно.

За фактом події прокуратурою області проводиться службова перевірка.