У Донецькій області знайдено задушеним помічника прокурора
16:49, 17 жовтня 2006Суспільство
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Юристу було 25 років
У Донецькій області знайдено мертвим помічника прокурора Володарського району.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, труп помічника прокурора в петлі був виявлено за три кілометри від селища Володарське в лісопосадці. Поряд з тілом загиблого був його автомобіль.
У прес-службі уточнили, що на шиї помічника прокурора була виявлена борозна, що утворилася при перетягуванні петлею. Інших пошкоджень на тілі не виявлено.
25-річний працівник прокуратури закінчив Харківську юридичну академію. В органах прокуратури працював з серпня 2006 року. На роботі характеризувався позитивно.
За фактом події прокуратурою області проводиться службова перевірка.
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